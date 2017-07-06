ЛНР и ДНР обвиняют Украину в неконструктивном подходе к переговорам

Донецк, , 21:48 — REGNUM Сегодня, 5 июля, на переговорах в Минске делегации ЛНР, ДНР и Российской Федерации покинули переговоры гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) в знак протеста против позиции Украины. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

По её словам, вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко «заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и Россией.

«В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ», — сказала Кобцева.

Она сообщила, что ЛНР неоднократно направляла мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине доказательства того, что Киев скрывает информацию о незаконно удерживаемых лицах.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся на переговорах в вопросе освобождения заложников — это информация об их местонахождении. Украинская сторона цинично скрывают информацию и факты о местонахождении и количестве удерживаемых пленных на своей территории, пытаясь обмануть весь мир: разделив список удерживаемых лиц по категориям», — рассказала Кобцева.

«Мы указали факт содержания людей из списка заложников, а, следовательно, будем требовать включения их в списки на освобождение. Заявления первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко о том, что мы настаиваем на амнистии и таким образом блокируем процесс освобождения пленных только лишний раз показывает «приверженность» Украины Минским соглашениям», — добавила Кобцева.

При этом полномочный представитель ДНР на переговорах ТКГ, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин также раскритиковал позицию украинской стороны в вопросе обмена пленными. Как сообщает 5 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом в официальном комментарии заявила помощник Пушилина Виктория Талакина.

«Завершен изнурительный этап верификации мнения удерживаемых лиц. Сторонами было приложено немало усилий для достижения результатов в максимально сжатые сроки. Матерям пленных ребят и остальным участникам верификации пришлось преодолеть сотни и даже тысячи километров, провести десятки часов в местах удержания граждан, проводя опросы, стремясь, чтобы полученные данные были максимально достоверны. Находящиеся в плену граждане подтвердили свое желание или нежелание вернуться. Люди, месяцами томящиеся в застенках украинских тюрем (зачастую по надуманным предлогам или политическим мотивам), подвергаясь унизительному отношению, пыткам, без адекватной медицинской помощи, заслужили свободу. Но Украина продолжает затягивать процесс, оставляя без ответа запросы наших переговорщиков, выдвигая новые и новые условия, усложняющие совершение обмена», — сказала Талакина.

«Украинская сторона не считает необходимым принимать во внимание не только мнение ДНР и ЛНР, но и мнение международных гуманитарных и правозащитных организаций. Так, в ходе сегодняшнего заседания подгруппы по гуманитарным вопросам представители украинской стороны высказали резкую критику в адрес Международного комитета Красного Креста МККК и ООН. По их мнению, информацию, предоставленную в отчетах этих организаций, нельзя считать официальной», — говорится в сообщении.

В то же время Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова считает, что представители Украины не заинтересованы в обмене заложников.

«В рамках заседания подгруппы предполагалось завершить подготовку к проведению обмена всех установленных лиц. Нами была проведена колоссальная работа по уточнению списков. Однако деструктивная позиция украинской стороны в очередной раз подтвердила нежелание официального Киева проводить обмен», — говорится в заявлении Морозовой.

Она также подтвердила, что в результате неконструктивных действий украинской стороны делегация республики была вынуждена покинуть заседание, поскольку от киевских представителей прозвучал официальный отказ от обмена.

Кроме того, и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова добавила, что очередной раунд переговоров в Минске не принес значимых результатов по политическим вопросам. Официальный Киев продолжает намеренно саботировать выполнение взятых на себя обязательств.

«Наши предложения, основанные на положениях Комплекса мер, международном праве и согласованных «нормандским форматом» компромиссах, представители Украины игнорируют, а взамен предоставляют собственную, ничем не подкрепленную интерпретацию Минских договоренностей», — считает Никонорова.

По словам главы внешнеполитического ведомства, позиция украинской стороны по вопросу предоставления Донбассу «особого статуса» делает невозможным переход к обсуждению других вопросов политического урегулирования.

«Текущая повестка дня, неоднократно подтвержденная Контактной группой и содержащая первым и основополагающим пунктом компромиссный порядок введения в силу закона об особом статусе наших территорий, является обоснованной и в наибольшей степени соответствующей последовательности реализации пунктов Комплекса мер. Более того, переход к обсуждению других вопросов без понимания и закрепления совместно принятых решений по действию законодательства об «особом статусе» Донбасса будет противоречить самой логике Минских соглашений. По своей сути, избегание обсуждения этой темы является не чем иным, как намеренным уходом Киева от выполнения взятых на себя обязательств. К сожалению, механизм, подтвержденный дважды на уровне лидеров «нормандского формата», в том числе и Украиной, не находит поддержки и одобрения со стороны украинских представителей на уровне рабочей группы. Такая деструктивная позиция не позволяет сегодня говорить о наличии реальных намерений Киева урегулировать конфликт дипломатическим путем», — подчеркнула Никонорова.

В свою очередь, представитель украинской стороны Геращенко на своей странице в Facebook написала, что в отдельных районов Донбасса 39 украинских пленных назвали «военными преступниками» и заявили, «что не намерены их освобождать». Она уточнила, что «ДНР и ЛНР так и не передали Украине информацию о судьбе 132 заложников».

По словам Геращенко, представители отдельных районов Донбасса лишь заявили, что в ДНР удерживают 55 украинцев, а в ЛНР — 14, не называя их имен.

«ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения. Не дали ответа на наш список о содержании 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях — это военные преступники, которые не подлежат амнистии и освобождению. На заблокированный вопрос заложников должны отреагировать ОБСЕ и лидеры «нормандского формата», где вопрос освобождения заложников поднимается Украиной как приоритетный», — напомнила Геращенко.

Она также рассчитывает, что в ходе телефонного разговора или встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) вопросы безопасности и освобождения заложников станут ключевыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2017 года Геращенко рассказала, что ДНР и ЛНР требует от Украины освободить более 600 заложников в обмен на 128 украинцев. «Украина борется за освобождение 128 человек… Другая сторона подает списки, в которых более 600 человек, с требованием освободить их, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Но среди этих 640 человек почти 300 тех, кто совершил преступления против государства Украина, но они не хотят возвращаться на «оккупированные» территории», — сказала Геращенко.

Напомним, 23 июня представитель ДНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозова заявляла, что в Минске гуманитарная подгруппа завершила процесс верификации заложников. «Можно сказать, что верификация успешно завершена. Благодаря поэтапной работе были выявлены лица, которые не подтвердили отказ, подписанный под давлением украинских спецслужб», — сказала Морозова.

Как сообщалось, Минские соглашения или Минск-2 были подписаны в феврале 2015 года.