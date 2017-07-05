Александр Шпунт, , 20:58 — REGNUM

На этой неделе официальный профсоюзный еженедельник «Травахадорес» вышел с материалом, вызвавшим сердцебиение у миллионов кубинцев.

Куба возрождает сеть государственных «любовных мотелей», где пары могут арендовать комнаты по часам, поскольку коммунистическое правительство стремится «разнообразить варианты любви», — как пишет «Травахадорес».

Пока только в Гаване.

Первый «мотель любви» на Кубе появился в Гаване в конце девятнадцатого века. В начале 1970-х годов в столице существовало 60 таких государственных гостиниц, хотя к концу 1980-х годов это число сократилось вдвое. Чаще всего мотели были закрыты из-за «экономических недостатков» в управлении, — на практике эта завуалированная формулировка означала, что из мест, где могли уединиться пары, они превратились в банальные бордели, руководители которых наживались и одновременно пользовались привилегиями государственного статуса.

Гавана могла похвастаться десятками таких «поусад» (другое местное наименование «отелей любви») вплоть до начала 1990-х годов, когда оставшиеся немногие заведения были переданы кубинцам, оставленным без крова ураганами.

Конфиденциальность стала слишком дорогим и дефицитным предметом для социалистической Кубы, учитывая нехватку жилья, которая вынуждает многие семьи несколькими поколениями жить в одной квартире и даже пары после их развода.

Частные заведения класса почасовых отелей (а они на Кубе есть и сегодня) не могут покрыть спрос, пишет профсоюзный еженедельник, — многие кубинцы даже ради уединения не могут позволить себе заплатить около 5 долларов США, — шестую часть от среднемесячной государственной заработной платы — за три часа наслаждения.

Менее щепетильным приходится прибегать к «паркам, темным лестницам, пляжу и даже Малекону (набережной Гаваны)», — продолжает «Травахадорес».

Но теперь государство снова берет в свои руки такую важнейшую сферу, как занятия любовью.

«Мы хотим возродить эту услугу, которая пользовалась большим спросом, и которая имеет большое социальное значение… и, без сомнения, очень выгодна городу», — говорит Альфонсо Муньос Чанг, один из руководителей Провинциальной жилищной компании Гаваны. «Вопрос о том, как разнообразить варианты любви, не надуман… Это реальность, которая касается всех и не может стать роскошью…» — приводит мотивы решения властей чиновник.

Говоря о большом социальном значении «мотелей любви», чиновники Провинциальной жилищной компании Гаваны не лицемерят и не ёрничают, а просто напоминают, что их организация государством была одним из решений по смягчению последствий жесточайшего жилищного кризиса, обрушившегося на остров почти сразу после революции.

Тогда внезапно оказалось, что экспроприированного у сбежавших во Флориду богатеев жилья на всех кубинцев не хватает, но и возвращаться в трущобы они не хотят.

В результате возникли не коммуналки, как в СССР (хотя и коммуналок было немало), а как бы семейные коммуны, когда в одной квартире, в которой с комфортом могла бы поселиться довольно многочисленная, но одна семья — селились несколько поколений семьи или несколько семей близких родственников.

Вырастали дети, которым тоже некуда было отселиться от родителей, дедов, прадедов, родственников и которые приводили свои семьи в ту же некогда роскошную, но очень обветшавшую и уже не позволявшую сделать ни одной новой выгородки квартиру.

«Город нуждается в этом», — соглашается с ним Мария Стерлинг, администратор мотеля Венто, первого из возрожденных государственных «мотелей любви».

Мадам Стерлинг отметила, что сотрудники будут работать «с большим энтузиазмом», поскольку заработная плата, скорее всего, возрастет в связи с повышенной нагрузкой.

Власти Гаваны планируют также восстановление легендарных, исторических мотелей, таких, например, как «Ла Монументаль». А вот это уже исключительно ставка на туристов, для которых секс на Кубе — безопасный и под бдительным присмотром государства — обязательный элемент посещения острова.

Довольно скоро станет понятно, сумеет ли руководство Кубы не допустить превращения «мотелей любви» в бордели под государственным флагом, как это случилось в 1980-е.

Точнее, захочет ли не допустить.