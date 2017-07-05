США нанесли очередной удар по боевикам группировки «Аль-Шабаб» в Сомали

Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Военные США нанесли удар в Сомали по террористам группировки «Аль-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 5 июля сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили, что антитеррористическая операция прошла примерно в 480 километрах к юго-западу от столицы Сомали Могадишо.

«Мы продолжим оценивать результаты операции и предоставим дополнительную информацию по мере возможности», — заявили представители оборонного ведомства США.

«Подробная информация о задействованных подразделениях и средствах поражения не будет раскрыта в целях обеспечения оперативной маскировки», — указанно в заявлении военных.

Напомним, 3 июля в Пентагоне подтвердили, что 2 июля в Сомали был нанесен авиаудар по террористам «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прошлом месяце, 11 июня, США нанесли удар по боевикам «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 298 километрах от Могадишо.

Антитеррористические авиаудары в Сомали санкционированы указом президента США Дональда Трампа, который поступил в войска в конце марта текущего года.

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