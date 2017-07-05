Среда, 5 Июля 2017 года
21:45:44 МСК

Госдеп: Тиллерсон 9 июля встретится с Порошенко в Киеве

Политика

Госсекретарь США нанесёт официальный визит на Украину

Госдеп: Тиллерсон 9 июля встретится с Порошенко в Киеве
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Рукопожатие

Вашингтон, 5 июля 2017, 20:29 — REGNUM  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля посетит Киев с официальным визитом и встретится с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

«Секретарь Тиллерсон нанесёт официальный визит в Киев (Украина) 9 июля, где встретится с президентом Порошенко», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Ранее пресс-служба Петра Порошенко сообщала о планирующейся встрече украинского президента с Рексом Тиллерсоном.

По версии украинской стороны, встреча будет посвящена укреплению «стратегического партнерства» США и Украины, а кроме того, Тиллерсон и Порошенко обсудят «продолжение координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: В администрации Порошенко подтвердили ожидаемую встречу с Тиллерсоном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США