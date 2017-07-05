Глава МИД Узбекистана предложил решать вопросы аккредитации СМИ с ним лично

Ташкент, , 20:14 — REGNUM «Пусть приезжают ко мне, будем договариваться», — такой ответ дал глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на вопрос о расширении перечня корреспондентских пунктов иностранных СМИ в стране.

В данный момент в Узбекистане официально аккредитованы лишь 30 журналистов, работающих на зарубежные СМИ.

Узбекистан в этом вопросе до сих пор является очень консервативной страной и не стремится к присутствию большого количества представителей иностранной прессы.

Вопрос аккредитации иностранных СМИ находится в ведении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Напомним, что 5 июля в Ташкенте была организована телетрансляция так называемого прямого диалога министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с согражданами и журналистами.

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