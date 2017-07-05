Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты малой дальности

Исламабад, , 20:15 — REGNUM В оборонном ведомстве Пакистана заявили об успешном испытании баллистической ракеты малой дальности класса «поверхность — поверхность», 5 июля сообщает Associated Press.

Пакистан будет прилагать все усилия для обеспечения регионального мира и стабильности, заявил начальник штаба армии Пакистана генералприсутствовавший при запуске баллистической ракеты.

В министерстве обороны отметили, что ракета NASR обладает высокой точностью и способна доставить как обычную, так и ядерную боеголовку. Дальность действия баллистической ракеты составляет 70 километров.

Успешные ракетные испытания должны стать сигналом того, что война с Пакистаном не должна рассматриваться в качестве возможного варианта, добавил начальник штаба.

Стратегический потенциал Пакистана является гарантией мира, несмотря на крайне воинственного соседа, заявил Камар Джавед Баджва.

Напомним, напряженные отношения между Индией и Пакистаном в основном обусловлены территориальным спором в Кашмире, расположенном на границе Индии, Пакистана и Китая.

В последнее время в индийском штате Джамму и Кашмир участились столкновения между мусульманскими повстанцами, выступающими за вхождение штата в состав Пакистана, и правоохранительными органами Индии.

Индия и Пакистан стали ядерными державами в конце 1990-х годов.

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