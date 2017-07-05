Молдавия, Украина и Грузия «смотрят в будущее», которого нет

Кишинёв, , 19:40 — REGNUM Парламенты Молдавии, Украины и Грузии, обратившиеся к Европарламенту с просьбой принять резолюцию о перспективе присоединения к ЕС для трех стран, настаивают, что документ должен быть утвержден до саммита «Восточного партнерства», который пройдет осенью 2017 года. Как сообщили 5 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского парламента, авторы документа ссылаются на статью 49 Договора о Европейском союзе.

В парламенте Молдавии совместное заявление трех спикеров назвали «амбициозным» и «смотрящим в будущее». В документе выражается уверенность, что такая резолюция Европарламента и последующая декларация саммита «Восточного партнерства» должны «послужить сильным сигналом в нынешней напряженной геополитической ситуации и стать вдохновляющим инструментом для ускорения прогресса и дальнейших демократических преобразований в трех ассоциированных странах-партнерах ЕС».

«Учитывая, что ЕС стремится стать прочным и надежным партнером для своих непосредственных соседей с Востока, декларация саммита «Восточного партнерства» в 2017 году будет выражать четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, Республики Молдова и Украины, а также поддержит европейский выбор и повестку дня наших стран», — говорится в документе.

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