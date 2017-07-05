Катар отверг ультиматум арабских стран. Арабские страны выразили сожаление

Доха, , 19:51 — REGNUM Арабские страны, чей коллективный ультиматум был отвергнут Катаром, заявили о вызванном этим шагом сожалении, сообщается в совместном заявлении министров иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна.

По информации агентства AFP, это заявление стало первым официальным шагом в ответ на отказ Дохи выполнить условия ультиматума арабских стран.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на неофициальные источники в дипломатических кругах, сообщили о том, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет планируют резко усилить ранее введённые санкции против Катара.

Между тем 5 июля состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств Бахрейна, ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии, посвященное дипломатическому кризису вокруг Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня ОАЭ, Египет, Бахрейн и Саудовская Аравия передали Катару ультиматум, включающий требования о разрыве дипломатических отношений с Ираном, закрытии международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращении военного сотрудничества с Турцией и закрытии её военной базы на своей территории.