Утвержден план работы партийного проекта «ЕР» «Безопасные дороги»

Москва, , 19:16 — REGNUM В Москве прошло первое заседание Общественного совета партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги», в ходе которого был утвержден план реализации партпроекта на II полугодие 2017 года. Члены общественного совета также обсудили актуальные инициативы, связанные с уменьшением количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Как заявил председатель общественного совета партийного проекта, первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков, в рамках проекта можно многое сделать для сокращения количества ДТП и смертей на дорогах.

«Аварий сейчас стало меньше, и гибнет не так много людей, как раньше. В 2016 году в России в результате ДТП погибли 20,3 тысячи человек. В этом году смертность на дорогах снизилась примерно на 10%. Однако цифры все равно остаются большими», — отметил Александр Жуков.

В связи с этим председатель общественного совета партийного проекта считает недопустимым сокращение образовательных школьных программ по безопасности на дорогах и правилам дорожного движения, а также уменьшение их финансирования.

«Денег выделяется с каждым годом все меньше и меньше, некоторые вещи просто уходят. Например, образовательные программы по безопасности на дорогах в школах предполагается сокращать. Я думаю, что это не совсем верный подход», — сказал парламентарий.

В утвержденном плане работы, в частности, предлагается проведение интерактивного опроса среди целевой аудитории через использование системы образования, формирование плана мероприятий по решению проблем безопасности на основных маршрутах детей в школы и детские сады.

По мнению Александра Жукова, безопасность на дорогах напрямую завит от их качества.

«Здесь без финансирования, без приведения дорог в нормативное состояние, без строительства новых трасс не обойтись», — уверен он.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») заявил о необходимости скорейшего принятия законопроекта «Об организации дорожного движения в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». По мнению парламентария, этот документ весьма важен для регионов России.

Евгений Москвичев сообщил, что в данном законопроекте распределены функции между ответственными за организацию дорожного движения, предусмотрены мониторинги.

«Также закреплено преимущество общественного пассажирского транспорта», — сказал он.

Более того, по словам парламентария, появляется институт по контролю за качеством и состоянием федеральных, региональных, муниципальных дорог. Он выразил надежду, что законопроект может быть рассмотрен парламентариями во втором и третьем чтении в конце июля или уже в осеннюю сессию в сентябре.

Глава комитета также обратил внимание на то, что работа по законопроекту о лицензировании заказных перевозок не продвигается уже в течение трех лет.

«Мы можем отдельно на площадке «Единой России» запланировать обсуждение этого вопроса, скажем, в октябре или ноябре. Вот конкретно по этому законопроекту», — отреагировал Александр Жуков.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен («Единая Россия») выразил мнение, что работа по развитию интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих повышение безопасности на автомобильных дорогах, должна стать приоритетной при реализации партпроекта. По его словам, в последние годы внедрение таких систем в регионах помогло снизить травматизм и количество смертельных исходов на дорогах.

«Во многом это произошло потому, что по примеру Москвы отдельные регионы активно развивают интеллектуальные транспортные системы, направленные на более качественное выполнение правил дорожного движения. Это системы фото‑ и видеофиксации, адаптивного светофорного регулирования», — пояснил Сергей Тен.

По мнению депутата, на участках, где работают такие системы, показатели смертности и травматизма должны стремиться к нулю.

«Именно такую амбициозную задачу мы должны ставить в рамках реализации партпроекта «Безопасные дороги», — заявил он.

Кроме того, Сергей Тен выступил создание во всех регионах центров организации дорожного движения (ЦОДД).

«Это повышает эффективность существующей дорожной сети за счет управления транспортными потоками, развития адаптивного светофорного регулирования и организации маршрутов общественного транспорта. Там, где такие центры создаются, они работают эффективно», — подчеркнул парламентарий.

Еще одним важным направлением, по его мнению, является увеличение количества метеостанций на федеральных дорогах. «У нас сложные климатические условия. Причем не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке. Метеостанции своевременно предупреждают автолюбителей о ситуации на автомобильных дорогах», — отметил Сергей Тен.

Наконец, он указал на необходимость развития эффективной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах.

«Мы должны не только построить дорогу или ее отремонтировать, мы должны ее сохранить. Я убежден, что эффективным инструментом для решения этой задачи является повсеместное развитие интеллектуальных систем, которые в автоматическом режиме должны обеспечивать весогабаритный контроль», — подчеркнул парламентарий.

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») рассказал, что партпроект «Безопасные дороги» займется мониторингом опасных участков дорог в регионах России.

Парламентарий напомнил, что ГИБДД создала уникальнейшую по своей открытости базу, где отражены все ДТП в разрезе регионов и муниципалитетов. Все данные, по его словам, даны с абсолютной географической точностью.

«Эта база обновляется ежемесячно, и она дает возможность в формате открытых данных визуализировать все аварийно-опасные участки», — отметил Николай Николаев.

По его словам, такой подход позволит визуализировать всю ситуацию для региональных отделений партии, а также проконтролировать, насколько эффективно тратятся деньги. Николаев подчеркнул, что с этой целью в рамках партпроекта предлагается создать мониторинговые группы на местах.

«Это позволит не только повысить эффективность регионального финансирования, но и привлечь активных людей к этой работе. Главное — граждане будут видеть, что у них происходит на дорогах», — отметил он.

«И что самое важное — мы сможем фиксировать результат», — продолжил депутат.

Так, по его мнению, благодаря такой системе можно будет через год зафиксировать, остались ли эти опасные участки или нет. «Я думаю, что это значительно повысит эффективность нашей работы в регионах и, соответственно, будет содействовать снижению смертности на дорогах», — заявил Николай Николаев.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, а также сокращение количества ДТП.

Активисты партийного проекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.