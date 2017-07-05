Глава Дагестана отправил в отставку министра сельского хозяйства

Махачкала, , 19:11 — REGNUM Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана осталось без руководителя. Сегодня, 5 июля, освобожден от должности бывший глава ведомства Мусафенди Велимурадов.

Указ главы Дагестана Рамазана Абдулатипова об освобождении Велимурадова с должности министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. опубликован на официальном сайте руководителя региона, передает 5 июля корреспондент ИА REGNUM. В документе говорится, что бывший глава Минсельхозпрода переходит на другую работу.

Мусафенди Велимурадов — кандидат экономических наук, около 18 лет возглавлявший Магарамкентский район, депутат Народного собрания Дагестана с 1998 по 2003 годы, полномочный представитель главы республики в Южном территориальном округе РД с 2014 по 2015 годы. На должность министра сельского хозяйства был назначен в декабре 2015 года.

При Мусафенди Велимурадове ведомство демонстрировало вполне достойные результаты. Как заявил глава правительства республики Абдусамад Гамидов, подводя итоги 2016 года, в сельском хозяйстве за прошлый год удалось достичь неплохих показателей. Объем производства продукции сельского хозяйства составил 112,5 млрд рублей и увеличился на 4,7%. Увеличился по сравнению с 2016 годом валовой сбор зерновых — на 10,3%, овощей — на 4,6%, картофеля — на 3,6%, плодов — на 2,6%.