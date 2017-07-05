В Таджикистане убиты родственники полковника, примкнувшего к террористам

Душанбе, , 18:38 — REGNUM В Восейском районе на юге Таджикистана убиты четверо близких родственников экс-командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в РФ), сообщают сегодня, 5 июля, местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 4 июля на территории кишлака Ибрат, когда сотрудники милиции попытались помешать побегу семерых мужчин на территорию Афганистана.

Нарушители оказали ожесточенное сопротивление. В результате четверо ликвидированы, трое, в том числе старший брат Гулмурода, задержаны. Во время задержания ножевое ранение получил офицер милиции, который позже был госпитализирован, его жизни ранение не угрожает.

«В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, убиты два брата и два племянника сбежавшего в боевые структуры ИГИЛ экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова», — сообщили в МВД.

В милиции отмечают, что подозревают некоторых родственников беглого полковника в связях с террористическими организациями.

Напомним, на днях в Таджикистан из Адыгеи был экстрадирован племянник Гулмурода Халимова, подозреваемый в вербовке молодежи и последующей их отправки в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ).

Гулмурод Халимов, будучи действующим командиром ОМОН, пропал в конце апреля 2015 года. Спустя две недели в интернете появился видеоролик, в котором он заявлял, что находится в Сирии и примкнул к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В августе 2016-го США объявили Халимова одним из ключевых лидеров группировки, за информацию о нем было объявлено о вознаграждении в $3 млн.

В апреле 2017-го СМИ сообщили о смерти Халимова в результате авиаудара в западной части Мосула.