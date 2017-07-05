Лукашенко: Претензии Литвы из-за АЭС в Белоруссии политизированы

Минск, , 18:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает претензии Литвы из-за постройки на белорусской территории атомной электростанции политизированными. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что литовские власти часто поднимают вопрос о строительстве атомной электростанции в Белоруссии.

«Я это нормально воспринимаю и недавно литовцам предложил: сколько мы будем ссориться из-за этой станции, давайте её вместе построим и будем эксплуатировать как белорусско-литовскую станцию, чтобы она обеспечивала электроэнергией и Беларусь, и Литву, если нужно, Латвию, Эстонию, Польшу и другие государства», — сказал глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что на территории Белоруссии будет построена безопасная атомная станция, а претензии со стороны Литвы и других государств — политизированы.

«Мы считаем, что этот вопрос политизирован. Давайте сядем вместе, разберёмся как следует в этом вопросе и снимем его, не будем смешить весь мир», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко напомнил, что в Литве долгое время функционировала Игналинская АЭС, однако Минск никогда не поднимал вопрос об её опасности.