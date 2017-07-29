Армия России выступает с обвинениями в адрес правительства

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 16 июля прошло пленарное заседание ВЦИК и ИК ВСКД. Присутствовало около 70 провинциальных членов ВЦИК и свыше 60 человек от ИК. Кроме того, ряд провинциальных советов делегировал своих представителей. Чхеидзе указывает, что ВЦИК вызвал делегатов из провинции ввиду событий 3—5 июля и положения на фронте. Заслушиваются доклады с мест.

Венгеров (из 10-й армии) говорит о тяжелом положении армии перед началом наступления, так как сильно тяготение к миру.

«И если некоторую роль в тяге к миру сыграла агитация части наших политических партий, то эта роль все же второстепенная. Эта агитация лишь выявила глубокое настроение армии».

Говорит, что младший командный состав проявил необычайное мужество и героизм, но обнаружил отсутствие инициативы, планомерности, растерянность и неумение приспособляться к условиям. Неизмеримо больше в этом отношении дали представители общественных организаций — члены солдатских Советов. Высший командный состав настроен контр-революционно и резко отрицательно относится ко всем мероприятиям правительства, ко всему, что укрепляет солдатские организации.

Армейские, дивизионные и прочие организации и комитеты играют колоссальное значение; если бы их не было, не существовала бы армия, а были бы лишь толпы солдат. Усиление всех этих организаций — насущная задача. Но ряд последних мероприятий правительства внушает армии большую тревогу. Ведь всякий такой приказ, как изданные в последние дни, прежде всего бьет по солдатским организациям. Этого не должно быть.

Выступает Богословский (представитель 9-армии). До революции армия бездействовала и разлагалась. Когда началась революция, то оживление направилось на культурно-организационную работу. Лозунги о мире вызвали отвращение к войне. При таких условиях пришло наступление. При наступлении дисциплина отсутствовала, приходилось действовать угрозами. Необходимо оздоровить тыл, установить революционную дисциплину, поддержать солдатские организации.

В том же духе выступает еще ряд представителей фронта. Все выступавшие в политическом отношении поддерживают взгляды эсеров и меньшевиков. Далее собрание переходит к заслушиванию представителей провинции.

Xинчук (представитель из Москвы) указывает, что брожение в Московской области началось благодаря закрытию фабрикантами заводских предприятий. Настроение в Москве смутное. Идет ожесточенная травля большевиков. Необходимо бороться против реакции. Происходят самосуды не только над большевиками, но и над теми, кто пытается их защищать.

Заслушивается еще ряд представителей, которые конкретных фактов не сообщают, стоят на позиции меньшевиков и эсеров, но указывают на смутные настроения на местах: в одном месте солдаты агитируют против Советов, в другом крестьянство после событий в Петрограде 3—5 июля перестало верить интеллигенции и теперь «идет ощупью» и т. п.

Корнилов отдал приказ по армии юго-западного фронта:

«Вследствие обстоятельств переживаемого времени, граничащих с гибелью Родины, требую и приказываю:

1) Всем воинским чинам, начиная с генерала и кончая солдатом, вне зависимости от положения, занимаемого ими в различных общественных и партийных организациях, немедленно явиться в свои части. Срок для этого определяю до 1-го августа 1917 г.

2) Всем начальникам отдельных частей срочно донести мне по команде обо всех отсутствующих в части на 1-ое августа, какими бы причинами это отсутствие не вызывалось.

3) Все неявившиеся в части в указанный выше срок будут мною преданы суду, как изменники и предатели…»

В Ставке в Могилеве состоялось совещание, на котором присутствовали: Керенский, Терещенко, Брусилов, Лукомский, Алексеев, Рузский, Клембовский, Деникин, Марков, адмирал Максимов, генерал Величко, Романовский, Савинков. Тема совещания — о стратегических последствиях прорыва и дальнейшая военная политика. Первым был заслушан Деникин.

«Приезжал и верховный главнокомандующий, и после своих бесед с комитетами и выборными 2-х корпусов вынес впечатление, что «солдаты хороши, а начальники испугались и растерялись…» Но г. верховный главнокомандующий не знает, что митинг 1-го Сибирского корпуса, где его речь принималась восторженно, после его отъезда продолжался… Выступали новые ораторы, призывавшие, но слушать «старого буржуя» и осыпавшие его площадной бранью. Их призывы также встречались громом аплодисментов.

Военного министра, объезжавшего части и вдохновенным словом подымавшего их на подвиг, восторженно приветствовали в 28-й дивизии. А по возвращении в поезд, его встретила депутация одного из полков, заявившая, что этот и другой полки через полчаса после отъезда министра вынесли постановление «не выступать».

Далее Деникин обрушивается на комиссаров Временного Правительства и на фронтовые и армейские комитеты и предлагает следующие меры, к которым более или менее открыто присоединились и другие присутствующие генералы:

«1) Сознание своей ошибки и вины Временным Правительством, не понявшим и не оценившим благородного и искреннего порыва офицерства, радостно принявшего весть о перевороте и отдающего несчетное число жизней за Родину.

2) Петрограду, совершенно чуждому армии, не знающему ее быта, жизни и исторических основ ее существования, прекратить всякое военное законодательство. Полная мощь верховному главнокомандующему, ответственному лишь перед Временным Правительством.

3) Изъять политику из армии.

4) Отменить «декларацию» в основной ее части. Упразднить комиссаров, и комитеты, постепенно изменяя функции последних.

5) Вернуть власть начальникам. Восстановить дисциплину и внешние формы порядка и приличия.

6) Делать назначения на высшие должности не только по признакам молодости и решимости, но, вместе с тем, по боевому и служебному опыту.

7) Создать в резерве начальников отборные, законопослушные части трех родов оружия, как опору против военного бунта и ужасов предстоящей демобилизации.

8) Ввести военно-революционные суды и смертную казнь для тыла войск и гражданских лиц, совершающих тождественные преступления».

Корнилов на этом совещании не присутствовал, но прислал телеграмму, тождественную с требованиями Деникина.

Милюков пишет про реакцию Керенского:

«Керенский, не зная намерений генералов, уже в ставку приехал смущенный. Его очень раздражило затем то случайное обстоятельство, что Брусилов, занятый спешными делами, перепутавши час прихода поезда, не встретил его на вокзале. Приняв это за демонстрацию, Керенский, оставаясь в вагоне, послал приказаниеверховному главнокомандующему явиться для доклада. Сделанные генералами в заседании заявления и предложения он выслушал, едва скрывая гнев. Тоном вызывающей иронии он ответил генералам, что готов подписать все меры, которых они требуют, но затем подаст в отставку и предоставит их неизбежной мести солдат. Он получил сухой ответ, что отставка его покаеще преждевременна. Свое бессильное раздражение А. Ф. Керенский излил на Брусилова. Тут же, в вагоне, на возвратном пути он решил его отставку и наметил его преемником генерала Корнилова.

Из показаний Филоненко видно, под каким влиянием состоялось это назначение. «По окончании совещания», рассказывает он,«Б. В. Савинков и я были приглашены в поезд министра-председателя»… Савинков, в частности, был, по словам Филоненко, «вызван Керенским с юго-западного фронта ввиду формирования нового кабинета,построенного на принципе утверждения сильной революционной власти». «По пути, продолжает Филоненко, при энергичной поддержке М. И. Терещенко, мы несколько раз докладывали министру-председателю онеобходимости образования сильной властии, в частности, обсуждался вопрос о малом военном кабинете в составе Временного Правительства… За эту мысль… горячо высказывался М. И. Терещенко, одновременнопроектировавший переезд правительства в Москву. В связи с этимА. Ф. Керенский пришел к выводу о желательности замены генерала Брусилова генералом Корниловым». Савинков, подававший эти советы, был тут же намечен на пост управляющего военным министерством.

«По приезде в Петроград», замечает Филоненко,«вопрос об образовании твердой власти принял оборот, менее благоприятный». Мы знаем, что этот момент соответствовал перерыву переговоров с членами партии народной свободы о вступлении их в министерство.»

Расформирован один батальон Сибирского стрелкового полка за неоднократное неисполнение боевых приказов; 17 руководителей арестованы.

Общее собрание профсоюза деревообделочников Нарвского района в числе 1.700 членов союза вынесло резолюцию-протест против арестов большевиков, разгрома газет и организаций и т. д.

«Заявляем во всеуслышание, что будем вести борьбу со всеми теми приказами, которые систематически издеваются над революционным пролетариатом.»

«Известия» пишут:

«К путиловскому конфликту. Переговоры между союзом металлистов и обществом фабрикантов и заводчиков по обсуждению общего тарифа зарплаты не привели к окончательному соглашению, и обе стороны обратились к министру труда Гвоздеву, который созывает по этому вопросу междуведомственное совещание».

Также «Известия» в статье указывают на все возрастающий поход буржуазной прессы против продовольственных организаций Петрограда.

В Москве открылся пятый Всероссийский съезд организаций торгово-промышленных служащих.

На Всероссийском железнодорожном съезде заслушаны речи министра труда Скобелева и управляющего министерством путей сообщения Тахтамышева. Тахтамышев между прочим заявил:

«Временное Правительство требует от меня передать вам, что административная власть принадлежит исключительно государственному аппарату, т. е. министерству путей сообщения. Она будет исходить от меня к начальникам дорог, к начальникам служб и так далее… Роль комитетов, роль представителей будет сводиться исключительно к наблюдению и будет носить совещательный характер»…

В Гельсингфорсе закрыта газета «Волна», издававшаяся местными большевиками. 15 июля вечером арестованы большевики Антонов и Рошаль (брат кронштадгского Рошаля) и эсеры-интернационалисты Устинов и Прошьян (редакторы эсеровской газеты).

Областной Комитет армии, флота и рабочих Финляндии, а также Гельсингфорсский Исполком вынесли резкие резолюции протеста против этих арестов и требование к ВЦИК о назначении немедленно следствия о причинах ареста. Поздно вечером получено сообщение от Бюро ВЦИК, что приняты меры к перечислению арестованных за следователем и организации следственной комиссии с участием петроградских обществ, организаций и Финляндского Областного Комитета.

«Речь» печатает декларацию Керенскому от объединенной торгово-промышленной организации. Условием своего вступления в правительство организация ставит:

«1) Вся власть Временному Правительству. Оно не делит ее ни с какой общественной, классовой или политической организацией в стране.

2) Восстановление боевой мощи и железной дисциплины на фронте и в тылу должно быть доведено до конца.

3) Правительство должно состоять из лиц, представляющих авторитетные политические и общественные организации.

4) Временное Правительство не вправе предпринимать коренной ломки существующих социальных отношений до Учредительного Собрания… Те лица, которые… не в состоянии поступиться своими партийными требованиями, не должны входить в состав правительства.

5) Твердая власть на местах и выборы в органы местного самоуправления.

6) Внешняя политика России должна покоиться на полном единении с союзниками.

7)Промышленность и торговля имеют государственное значение. Недопустимо разрушение этих устоев хозяйственной жизни. Всякие классовые притязания как промышленников, так и рабочих должны быть подчинены государственным интересам».

Петроградская конференция меньшевиков. В прениях по докладу о кризисе власти выступают: Ларин, Астров, Пумпянский и др. Поименным голосованием большинством 37 против 36 принята резолюция Оргкомитета: в стране царит разруха и анархия, и единственным способом их преодолеть является сплотить буржуазию вокруг Временного Правительства. Текущее положение диктует всем классам необходимость объединиться вокруг сильной центральной революционной власти. От правительства же требуется скорейшее проведение в жизнь необходимых трудовых, земельных и иных реформ, а также укрепление демократических организаций на местах.

Ввиду незначительного большинства, голосовавшего за резолюцию, решено через 2 педели собрать более обширную конференцию. Ларин во главе группы интернационалистов покинул конференцию, заявив, что они не берут на себя ответственности за этот шаг.

«Социал — Демократ» пишет о судьбе лидера большевиков после начала репрессий:

«Тов. Ленин жил с женой на окраине города, снимая комнату у родственников. В квартире произведено три обыска один за другим, с каждым разом грубее. На первом обыске были офицеры и солдаты, а на следующих юнкера и солдаты. Жена и родственники т. Ленина не арестованы.

В партийных кругах Петрограда мнение, что Ленина и Зиновьева требуют не для суда над ними, а для простого убийства их, и потому считают невозможной их явку властям».