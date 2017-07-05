Il Giornale: «Макрон делает именно то, что обещала Марин Ле Пен»

Рим, , 18:18 — REGNUM «Кто бы мог сказать, что Макрон был провозглашен как спаситель единой и солидарной Европы против «опасного популистского давления? — спрашивает директор итальянской газеты Il Giornale Алессандро Салусти. — При первом же испытании Эммануэль Макрон сбросил маску».

Журналист подчеркивает, что Макрон защищал и будет защищать только интересы французов. «Точка. И что французам чертовски повезло, когда они узнали от своего президента, что их порты и границы будут закрыты для иммигрантов, ищущих убежище. А Италия будет продолжать принимать лодки, переполненные отчаянными людьми. Они ни под каким предлогом не прибудут ни во Францию, ни в Испанию, правительство которой сразу же согласилась с политикой Парижа. Что это, если не стена «Макрон»?

Президент Франции действует правильно в свете интересов своих граждан, но тогда, как пишет Салусти, следует прекратить риторику про умеренных проевропейцев — спасителей системы. «Макрон делает именно то, что обещала Марин Ле Пен в ходе избирательной кампании, то, что пытается делать Дональд Трамп в Америке, а также Маттео Сальвини в Италии, если бы он имел возможность».

«Тогда почему первый (Maкрон) предстает как дальновидный руководитель, а трое других как опасные ксенофобские фашисты? Если Европа Maкрона — это Европа с закрытыми портами, хорошо: Италии вместе с Макроном и такой Европой, но тогда не завтра, а сегодня, немедленно, Италия закроет свои порты, не спрашивая разрешения у Брюсселя или Ватикана. А кто скажет, что итальянцы расисты, Италия должна отвечать, что «мы не расисты, но «макронисты», т. е. молодые, современные левые реформисты». Франция остается, таким образом, французской, Испания останется в руках испанцев (вчера их флот хвастался тем, что спас сотни беженцев в море и выгрузил их на Сицилии), а Италия тогда чья?»

«Италия — не принадлежит итальянцам, которые устами лидеров правоцентристов к подобной «стене» призывают давно, Италия даже не имеет правительства, которое объявило, что хотело было сделать что-то, на что не хватает смелости».

Il Giornale настаивает: было бы достаточно отклонить одно и только одно судно под французским или испанским флагом, чтобы подорвать гордость европейских соседей. Чего ожидают премьер-министр и министр внутренних дел Италии?

«Почему они не станут нашим Mакроном в делах, а не только на словах?» — задает риторический вопрос Алессандро Салусти.