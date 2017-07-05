Врио главы Мордовии Волков укрепляет политическое влияние

Саранск, , 18:06 — REGNUM По итогам июньского рейтинга влияния глав субъектов РФ врио главы Мордовии Владимир Волков поднялся на две позиции, заняв 27 место, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Обсуждение актуальных проблем регионов на «Прямой линии» президента и поэтапная подготовка к сентябрьским выборам составили группу ключевых событий в информационном поле июня, отметил генеральный директор АПЭК

По его словам, исполняющие обязанности глав регионов в ходе подготовки к выборам, занимают, как правило, высокие места в рейтинге. Сразу несколько врио демонстрируют значительный рост, усиливая политическое влияние. В основном это главы, у которых на выборах в сентябре ожидается умеренный уровень конкуренции при доминировании основного кандидата.

Аналогичная ситуация у врио главы Республики Мордовия Владимира Волкова, а также его коллег в ПФО — врио главы Марий Эл Александра Евстифеева (51-е место, плюс 5 пунктов) и врио главы Удмуртии Александра Бречалова (28-е место, плюс 8 пунктов).

Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку занял глава Чечни Рамзан Кадыров, третью — губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Замыкает рейтинговую таблицу глава Калмыкии Алексей Орлов, потеряв четыре пункта.

Отметим, экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июне 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.