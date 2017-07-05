Полиция Бразилии просит открыть еще одно дело против президента страны

Бразилиа, , 18:04 — REGNUM Президент Бразилии Мишел Темер, похоже, увеличит свою коллекцию уголовных дел, в которых он выступает фигурантом, еще на одно, сообщает испанская La Vanguardia. Федеральная полиция Бразилии пришла к выводу, что президент страны может быть причастен к делу по обвинению в коррупции Партии бразильского демократического движения (порт. Partido do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB). По мнению следователей, Темер, выдвигавшийся на выборах от PMDB, «не просто не мог не знать об источниках средств партии (в течение долгого времени это были откаты от государственной компании Petrobras)», но и, вероятно, принимал участие в их «распиле».

Новое дело против Темера — не то же самое обвинение в «пассивной коррупции», которое уже представлено Генеральной прокуратурой в Верховный Суд, который ожидает согласия или несогласия бразильского парламента на возбуждение процесса, отмечает бразильское издание O Estado de Sao Paulo. На этот раз президента собираются добавить к подозреваемой в получении незаконных доходов фракции PDMB Палаты депутатов. «Компанию по коррупционным интересам» президенту составят министры Элизеу Падилья и Веллингтон Морейра Франко, находящиеся на свободе, также экс-министр по туризму Энрике Эдуардо Алвеш и экс-глава нижней палаты парламента Эдуардо Кунья.

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Таким образом, по мнению названного выше испанского издания, «чисто теоретическая» вероятность того, что Верховный Суд получит разрешение на возбуждение дела против президента, увеличилась. Практически же, о чем уже не раз писалось, большое количество высокопоставленных чиновников и депутатов, имеющих касательство к коррупционным делам, позволяет Темеру рассчитывать на то, что необходимые 2/3 голосов за снятие президентской неприкосновенности депутатам собрать не удастся, а значит, подозрения так и останутся лишь подозрениями.