Делегации РФ, ДНР и ЛНР покинули переговоры Контактной группы в Минске

Луганск, , 18:02 — REGNUM Делегации Российской Федерации, Луганской и Донецкой Народных Республик покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске в знак протеста против позиции украинской делегации. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на главу рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

Она заявила, что делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в знак протеста против неконструктивной позиции Киева.

«Ирина Геращенко (представитель Украины в гуманитарной подгруппе — ИА REGNUM ) заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом». В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ», — сказала Кобцева.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается уже три года. После государственного переворота, совершенного на Украине в феврале 2014 года, жители Донбасса провозгласили независимость и образовали две Народные Республики — Донецкую и Луганскую.

Киев бросил против ДНР и ЛНР регулярную армию, а также нацистские карательные батальоны.

После кровопролитных боёв в Донбассе летом — осенью 2014 года Россия, Германия и Франция заставили противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. Так была образована Контактная группа и её подгруппы. Там стороны должны обсуждать и проводить в жизнь Минские соглашения, являющиеся планом урегулирования конфликта на Украине.

За более чем 2,5 года существования Контактной группы Минские соглашения так и не удалось реализовать. Причиной этому является саботаж соглашений со стороны Украины.

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