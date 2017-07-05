Удар ВКС России по объектам ИГ* в Сирии крылатыми ракетами Х-101. Видео

Москва, , 17:57 — REGNUM Минобороны России опубликовало видеозапись пуска стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС новейших крылатых ракет Х-101 по объетам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Как сообщало, 5 июля российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетев с авиабазы Энгельс, нанесли удар крылатыми ракетами по объектам террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Воздушное сопровождение бомбардировщиков в небе Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ из состава группировки ВКС России на авиабазе Хмеймим.

По информации Минобороны РФ, ракетные удары были нанесены с расстояния порядка одной тысячи км от целей.

В результате удара на границе сирийских провинций Хама и Хомс были уничтожены три склада оружия и боеприпасов, а в районе города Акербат ликвидирован командный пункт террористов.

Результаты ракетного удара подтверждены данными объективного контроля.

Справка ИА REGNUM : Х-101 — новейшая российская крылатая ракета пониженной радиолокационной заметности. Ракета предназначена для воздушного запуска с борта стратегических бомбардировщиков и способна поражать цели на расстоянии до 4,5 тыс км.

Крылатая ракета Х-101 может нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

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