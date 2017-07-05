В режиме «хлебного перемирия» сократилось применение оружия — Грызлов

Минск, , 17:31 — REGNUM Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщил, что зафиксировано снижение числа случаев применения оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Состоявшаяся встреча Контактной группы — первая после вступления в силу 24 июня соглашения о режиме прекращения огня на линии соприкосновения, так называемого хлебного перемирия.

«Мы зафиксировали, что полного прекращения огня не произошло, однако количество случаев применения оружия существенно снизилось. Особенно это касается прицельной стрельбы и применения запрещённого Минскими соглашениями оружия», — сообщил Грызлов журналистам.

РФ отдает отчет в том, что на линии соприкосновения протяженностью 430 километров, с обеих сторон которой находятся тысячи вооруженных людей, крайне сложно вообще избежать выстрелов, в отдельных случаях можно говорить об ошибочном реагировании на те или иные события, никак не связанные с имеющимся противостоянием сторон.

«Однако СММ ОБСЕ зафиксированы и случаи совершенно намеренных обстрелов, что вызывает серьезнейшее беспокойство», — подчеркнул он.

Он призвал обе стороны конфликта не списывать на противоборствующую сторону свои собственные проблемы, связанные с отсутствием дисциплины в находящихся на линии соприкосновения подразделениях.