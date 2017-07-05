Контактная группа по Украине близка к согласованию обмена «всех на всех»

Минск, , 17:30 — REGNUM Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине близка к согласованию числа обмениваемых «всех на всех». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом сообщил журналистам полпред РФ в Контактной группе по Украине Борис Грызлов.

«Уже сейчас Контактная группа близка к согласованию числа людей по принципу «всех на всех», — сказал он.

Кроме того, по его словам, найдено решение по механизму оплаты и срокам расчётов с украинским предприятием за воду, поставляемую в Луганскую область.

Также, по словам полпреда РФ, ключевым вопросом переговоров остаётся особый статус Донбасса — главное условие политического урегулирования. «Он четко прописан в Минских соглашениях, одобренных резолюцией ООН. Этим статусом могли бы быть защищены безопасность, языковые, культурные, религиозные права жителей Донбасса, их право избирать свою местную власть», — отметил Грызлов.

В Минских соглашениях от 12 февраля 2015 года для Украины нет ничего невыполнимого, сказал Грызлов, ей достаточно всего лишь встать на путь политического решения, отказавшись от военного.

Вместе с тем делегации из России, ДНР и ЛНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в знак протеста против «неконструктивной позиции Киева» по вопросу обмена пленными.