Новгородский региональный МРОТ остался на 100 рублей больше федерального

Великий Новгород, , 16:55 — REGNUM В Новгородской области с 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам бюджетных организаций увеличен на 300 рублей и составит 7900 рублей при федеральном минимуме в 7800. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, такое решение было принято в ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Департамент финансов области проанализировал возникающую нагрузку на местный бюджет, и считает возможным превысить федеральный показатель», — отметила руководитель департамента Елена Солдатова.

Напомним, что федеральный МРОТ с 1 июля 2017 года также вырос на 300 рублей до 7800.

Читайте также: МРОТ в России вырос до 7,8 тыс. рублей

Эта величина применяется для определения размеров больничных, пособий по беременности и родам, других выплат в рамках обязательного социального страхования. Исходя из МРОТ в России рассчитываются и взносы предпринимателей в пенсионный и страховые фонды.

Прожиточный минимум в Новгородской области в расчёте на душу населения в первом квартале 2017 года был установлен региональными властями в размере 9986 рублей.