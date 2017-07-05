ВКС РФ испробовали на террористах в Сирии новейшие ракеты Х-101

Москва, , 17:08 — REGNUM Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил Российской Федерации, вылетевшие с территории России, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелёт с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе провинций ХАМА и ХОМС (Сирийская Арабская Республика)», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Уточняется, что в результате авиаудара были уничтожены три склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов.

При этом удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км от цели.

После выполнения поставленных боевых задач все самолеты ВКС России вернулись на аэродромы базирования.

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