Среда, 5 Июля 2017 года
21:48:30 МСК

ВКС РФ испробовали на террористах в Сирии новейшие ракеты Х-101

Политика

Ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

ВКС РФ испробовали на террористах в Сирии новейшие ракеты Х-101
Иллюстрация: Mil.ru
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Москва, 5 июля 2017, 17:08 — REGNUM  Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил Российской Федерации, вылетевшие с территории России, нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелёт с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе провинций ХАМА и ХОМС (Сирийская Арабская Республика)», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Уточняется, что в результате авиаудара были уничтожены три склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов.

При этом удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км от цели.

После выполнения поставленных боевых задач все самолеты ВКС России вернулись на аэродромы базирования.

Читайте развитие сюжета: Удар ВКС России по объектам ИГ* в Сирии крылатыми ракетами Х-101. Видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов