Испанское правительство назвало Закон о референдуме антидемократическим

Мадрид, , 15:52 — REGNUM Министр юстиции Испании Рафаэль Катала 4 июля предупредил, что законопроект о референдуме, представленный каталонскими партиями «Вместе за» (JxSí) и «Кандидатура за народное единство» (CUP), является «явно антидемократическим», и выразил убежденность в том, что он не вступит в силу, так как противоречит Конституции и Статуту об автономии Каталонии, сообщает El Diario.

Выступая перед журналистами в Барселоне, Катала заявил, что «нет демократии» вне закона и Конституции, и выразил сожаление по поводу «глубоко авторитарного и антидемократического дрейфа» партий JxSí и CUP в Каталонии, где «они являются меньшинством, которое правит».

Катала также добавил, что прокуратура рассмотрит возможность своего вмешательства после того, как проект закона о референдуме будет публичного представлен. Министр посетовал на то, что в Каталонии происходят под прикрытием конституционного процесса «очень тревожные тоталитарные движения и антидемократические демонстрации».

Министр юстиции, в настоящее время участвующий в Конгрессе профессий в Барселоне, подчеркнул, что учитывая условия, в которых законопроект был представлен, он «никогда не вступит в силу».

«Этот проект, в условиях, в которых мы находимся сейчас, никогда, никогда не будет частью нашей правовой системы, потому что это он явно антидемократический, антиконституционный, противоречит Статуту Каталонии и противоречит демократии, потому что отрицает участие представителей граждан и потому что он создает прочную антидемократическую систему», — заявил Катала.

Катала также напомнил, что в феврале 2017 года Конституционный суд Испании постановил, что действия по подготовке недействительных и неконституционных актов, таких как референдум, могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Напомним, 3 июля в парламенте Каталонии партиями JxSí и CUP был представлен проект Закона о Референдуме о Самоопределении, который предусматривает возможность объявления независимости Каталонии в течение 48 часов в случае, если на референдуме, который правительством Каталонии в одностороннем порядке назначен на 1 октября, граждане проголосуют за отделение от Испании. И если граждане скажут независимости «нет», то, согласно законопроекту, правительство объявит региональные выборы.