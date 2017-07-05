МИД Узбекистана заверил, что военные страны в Сирии воевать не будут

Ташкент, 5 июля 2017, 15:42 — REGNUM Военные Узбекистана не будут воевать в Сирии или принимать участие в каких-либо других военных конфликтах, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, отвечая на коллективное письмо матерей военнослужащих.
«Служить в армии иностранных государств не позволяет наша внешнеполитическая концепция, в Сирии не будем, вмешиваться в какой — либо другой конфликт военный, и иностранной военной базы не будет тоже у нас», — сказал Камилов.
Министр подчеркнул, что «пусть матери будут спокойны, их сыновья будут здесь».
Как ИА REGNUM сообщало ранее, 5 июля состоялся так называемый «прямой диалог» министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с население и журналистами, где глава МИД еще раз подчеркнул, что Узбекистан не будет вступать в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС).
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