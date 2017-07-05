В Карелии есть возможность увеличить доступность жилья — Парфенчиков

Петрозаводск, , 15:31 — REGNUM В Республике Карелия есть возможности для того, чтобы снизить себестоимость квадратного метра нового жилья, сделав его более доступным для населения. Для этого необходимо использовать естественные преимущества республики. Такое мнение 5 июля высказал ИА REGNUM временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«Мы видим, что решению проблем населения может способствовать подход, при котором будут учитываться региональные особенности при формировании различных программ поддержки строительства доступного жилья. К примеру, если говорить о Карелии, то очень перспективной является тема малоэтажного строительства из древесины», — сказал Парфенчиков.

Врио главы республики напомнил, что Карелия обладает колоссальными природными ресурсами, и это способствует существенному снижению себестоимости квадратного метра. «Есть интерес со стороны строительного бизнеса, и это необходимо использовать», — отметил Парфенчиков.

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Комментируя решение правительства РФ выделить из резервного фонда 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, врио главы Карелии обратил внимание на то, что ситуация с программой поддержки ипотечных заемщиков — крайне непростая.

«Дело в том, что того объема средств, который был выделен, явно недостаточно, чтобы удовлетворить всех, кто по формальным признакам подходит под все требования. Соответственно, сложилась очень некомфортная для людей ситуация, когда успех участия в программе зависит от скорости подачи заявки, возникает ажиотаж, негативные эмоции при взаимодействии с органами власти, которые столкнулись с наплывом граждан, которым необходимо получить документы», — сказал Парфенчиков.

Учитывая эти обстоятельства, он поддержал решение правительства создать комиссию, которая сможет дифференцировать заемщиков и распределить финансирование с учетом различных жизненных обстоятельств.

«На данный момент в Карелии проводится большая работа с представителями банковского сообщества и различными объединениями заемщиков, чтобы максимально учесть полученный опыт для того, чтобы сделать новую программу более эффективной, учесть региональную специфику», — заявил временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия.

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