Узбекистан вновь заявил, что не будет вступать в ОДКБ и ЕАЭС

Ташкент, , 15:27 — REGNUM Узбекистан не будет вступать в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС), заявил в ходе «Прямого диалога» с согражданами глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Вопрос о том, что Узбекистан намерен вступить в ОДКБ, не стоит, он также не обсуждался в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву», — сказал Камилов, отвечая на вопросы журналистов.

Камилов подчеркнул, что «в перспективе нет планов обсуждать этот вопрос, мы остаемся верными своей доктрине».

Говоря об отношениях с Россией, министр указал, что в повестке дня между двумя странами «политконсультации, огромный блок торгово-экономического сотрудничества, вопросы региональной безопасности, гуманитарная сфера».

"Мы поддерживаем инициативы России на международной и международных институтах, также ждем поддержки от России», — отметил Камилов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 5 июля состоялся так называемый «прямой диалог» министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с населением и журналистами.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Узбекистана согласен на возвращение в страну правозащитных организаций

Читайте развитие сюжета: МИД Узбекистана заверил, что военные страны в Сирии воевать не будут