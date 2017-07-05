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Лавров: РФ и Китай не приемлют оправданий силовых инициатив по КНДР

Политика

Необходима выработка решения политико-дипломатическим путем

Лавров: РФ и Китай не приемлют оправданий силовых инициатив по КНДР
medialeaks.ru
Дмитрий Сергеевич Песков

Москва, 5 июля 2017, 15:25 — REGNUM  Любые попытки оправдания силовых решений ситуации на Корейском полуострове — неприемлемы. Такой сценарий грозит непредсказуемыми последствиями для стран региона, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

«Для России и Китая совершенно ясно, что любые попытки оправдать силовое решение, используя как предлог резолюции СБ ООН, неприемлемы и приведут к непредсказуемым последствиям в этом регионе, который соседствует и с РФ, и с КНР», — отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что неприемлемыми являются и попытки «удушить» Северную Корею экономическими методами.

Лавров заявил, что совместная инициатива Москвы и Пекина по урегулированию обстановки на Корейском полуострове будет представлена 5 июля на заседании Совета безопасности ООН. В документе будет сказано о необходимости мирных переговоров и выработке решения ситуации политико-дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 5 июля по запросу США, Южной Кореи и Японии состоится открытое заседание Совета Безопасности ООН, связанное с испытанием Северной Кореей баллистической ракеты. Ранее Вашингтон настаивал на закрытом заседании.

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