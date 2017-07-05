Главы МИД четырех арабских стран начали переговоры по Катару

Каир, , 15:24 — REGNUM Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна начали 5 июля совместную встречу по вопросу катарского кризиса, сообщает Reuters.

Главы внешнеполитических ведомств арабских стран должны решить, какие меры они примут в отношении Дохи, ультиматум которой истекает в ближайшие часы.

Встреча проходит в Каире, во дворце аль-Тахрир, министры иностранных дел обсудят ответ Катара на ультиматум из 13 пунктов.

В случае если Доха откажется выполнять требования, арабские страны могут наложить дополнительные санкции на Катар.

Напомним, некоторые арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и попытке дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Для возобновления прежних отношений Доха должна выполнить ряд условий, в числе которых закрытие военной базы Турции на своей территории, понижения уровня дипломатических контактов с Ираном, а также прекращение вещания канала «Аль-Джазира».