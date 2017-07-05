МИД Узбекистана согласен на возвращение в страну правозащитных организаций

Ташкент, , 15:21 — REGNUM Узбекистан приглашает международные правозащитные организации в страну, но при этом выдвигает ряд условий, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас с рядом международных правозащитных организаций возникла пауза примерно с 2010 года, но это не значит, что мы хотим порвать с ними сотрудничество, они могут вернуться», — заявил в ходе «Прямого диалога» с согражданами глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Министр отметил, что МИД Узбекистана недавно получил письмо от руководства HumanRightsWatch с просьбой начать работу и «принять небольшую группу организации во главе со Стивом Свердловым».

"Мы согласились», — сказал Камилов.

При этом он подчеркнул, что «сотрудничество должно основываться на уважении и невмешательстве в наши дела».

«Данные организации должны чтить наши традиции, обычаи, понимать местную специфику», — указал глава МИД.

«Мы имеем свое понимание демократического развития, в Узбекистане многое делается в этой сфере, единственное, что мы хотим сказать перед приездом (правозащитников — прим. ИА REGNUM ), чтобы они понимали, что мы тоже можем иметь разные точки зрения, подходы, но это не должно означать, что мы исключаем общие интересы и не хотим поле интересов расширять», — заявил министр.

«Мы хотим, чтобы понимали нашу позицию, если правозащитные организации хотят с нами сотрудничать», — добавил он.

В этой связи, министр напомнил об успешном визите Верховного комиссара ООН по правам человека господина аль-Хусейна в Узбекистан, с которым власти страны договорились сотрудничать.

Напомним, сегодня в Узбекистане впервые проходит телетрансляция «прямого диалога» министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с журналистами и гражданами.

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