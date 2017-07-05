Пекин требует от Пхеньяна немедленного прекращения ракетных испытаний

Пекин, , 15:04 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан прокомментировал информацию об успешном испытании северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Пекин призывает Пхеньян и Сеул воздержаться от взаимных провокаций и немедленно сесть за стол переговоров.

«Мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации на Корейском полуострове. Мы настоятельно призываем КНДР не предпринимать никаких действий, нарушающих резолюции СБ ООН. КНР призывает все стороны конфликта создать необходимые условия для возобновления мирных переговоров», — заявил китайский дипломат.

Гэн Шуан выразил надежду, что стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, а также как можно скорее вернуться за стол переговоров. Китайская сторона готова выступить посредником в данном процессе, пишет «Синьхуа».

Напомним, испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая за 40 минут преодолела расстояние в 930 км и поднялась на высоту 2 300 км, успешно завершились 4 июля. Действия Пхеньяна вызвали критику со стороны всего международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, войну с КНДР, после того как Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР), исключать нельзя, считают военные США И Южной Кореи.

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