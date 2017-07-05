Украинские компании изымают российские лекарства с рынка

Киев, , 15:02 — REGNUM Четыре компании обратились с просьбой о перерегистрации в министерство здравоохранения Украины для того, чтобы изъять российские лекарственные препараты из оборота, сообщает 5 июля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, по вопросу перерегистрации с целью изъятия из обращения российских медикаментов в министерство обратились следующие компании: ООО «Сервье Украина», представительство АО «Гриндекс», ООО «Джонсон & Джонсон Украина», ООО «Тева Украина».

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Ранее Минздрав Украины обратился к правительству с предложением об ограничении ввоза медикаментов из России и Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, на Украине в 2014 году к власти незаконным образом пришли украинские националисты, которые стали проводить политику яростной русофобии во всех сферах жизни государства. Так, Киев официально уже отказался от потребления российского газа и антрацитового угля.

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