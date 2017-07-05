ПА ОБСЕ поддерживает создание спецкомитета по борьбе с терроризмом

Минск, , 14:50 — REGNUM ПА ОБСЕ поддержала инициативу российской делегации о создании в рамках ассамблеи специального комитета по борьбе с терроризмом, сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«На заседании Постоянного комитета, в состав которого входят главы всех национальных делегаций ПА ОБСЕ, было принято решение о создании комитета по противодействии терроризму. Это было предложение России, которое мы высказывали на протяжении нескольких лет. Наконец оно было услышано и поддержано единогласно всеми участниками заседания», — сказал Толстой.

Дискуссии по составу комитета продолжаются в том числе с коллегами из США и парламентов европейских стран.

На создании такого комитета ранее настаивал спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму, депутат Госдумы Николай Ковалев.