Саудовскую Аравию заподозрили в «связях» с экстремистами в Британии

Лондон, , 14:34 — REGNUM Исламистские организации, представители которых находятся на территории Великобритании, поддерживают «очевидные связи» с Саудовской Аравией. Об этом, как передает RT, сообщили в британском центре Henry Jackson Society.

«Связь между исламистскими организациями и арабским государством существует в контексте получения средств, распространения идей ненависти и насилия со стороны проповедников и джихадистских группировок», — говорится в сообщении.

Данные обвинения власти Саудовской Аравии опровергают.

6 июня агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова ослабить защиту прав человека, чтобы облегчить депортацию подозреваемых в терроризме, против которых недостаточно доказательств для начала судебного разбирательства.

По данным агентства, спецслужбы страны должны получить дополнительные возможности по борьбе с терроризмом, когда у полиции достаточно доказательств против подозреваемого, представляющего потенциальную опасность для общества, но недостаточно доказательств для начала уголовного преследования.