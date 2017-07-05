Ассанж: Телеканал CNN нарушил Уголовной кодекс США

Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Американскому каналу CNN грозит уголовное преследование, заявил создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 5 июля на своей страничке в Twitter.

Ассанж имел в виду позицию телеканала вокруг публикации смонтированного видеоролика в Twitter президента США Дональда Трампа.

По словам основателя WikiLeaks, было совершено нарушение 18 раздела 241 статьи Уголовного кодекса США.

«Если двое или более лиц вступают в сговор с целью нанести вред, притеснить, угрожать или запугать любое лицо в любом штате, территории, содружестве, владении или округе, чтобы помешать свободной реализации или пользованию любых прав или привилегий, гарантированных ему Конституцией или законами США», — гласит Уголовный кодекс.

Подобные преступления наказываются лишением свободы сроком до десяти лет или денежным штрафом.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter смонтированное видео, в котором он избивает человека. вместо головы у которого логотип CNN. Впервые данное видео опубликовал пользователь Reddit.

Его личность и раскрыл телеканал, за что теперь CNN и грозит судебное разбирательство.

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