Врио главы подмосковного города Реутов стал Станислав Каторов

Реутов, Московская область, , 14:26 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы города Реутов Московской области стал Станислав Каторов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ранее Каторов работал заместителем главы администрации городского округа Реутов.

Напомним, поучаствовать в конкурсе на замещении должности главы Реутова Каторову 4 июля предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я предложение принял. На текущий момент я стал временно исполняющим обязанности главы Реутова», — сказал Каторов по итогам совещания в администрации города.

Каторов отметил, что продолжит начатые в городе преобразования — модернизацию образования, строительства и благоустройства, и намерен завершить эти проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главе города Реутов Сергею Юрову предложено поучаствовать в конкурсе на должность руководителя Балашихи.

Экс-глава Балашихи Евгений Жирков покинул свой пост по собственноум желанию после скандала вокруг свалки в «Кучино». До этого Следственный комитет инициировал проверку о незаконном строительстве домов в непосредственной близости от свалки.

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Напомним, неблагоприятная экологическая ситуация с полигоном ТБО «Кучино» в городе Балашихе (Подмосковье) стала известна президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии», на которую дозвонилась жительница города.