В Великих Луках задержали напавшего на врача скорой помощи

Великие Луки, Псковская область, , 14:16 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области задержан 27-летний мужчина, который подозревается в избиении врача скорой помощи. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, по этому факту возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ («Побои»).

ся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в ведомстве.

«В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Проводят

По предварительным данным, вечером 2 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений города Великие Луки, где обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего мужчину с телесными повреждениями. Медики приняли решение отвезти его в больницу, по пути в которую мужчина умышленно, из хулиганских побуждений нанёс старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина скорой помощи была остановлена, пациент выбежал вслед за врачом и ударил женщину второй раз ногой в область груди. Врач получила телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку по факту избиения врача скорой помощи следователи начали 4 июля, после публикации о происшествии в СМИ.

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