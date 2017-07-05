В Великих Луках задержали напавшего на врача скорой помощи

Великие Луки, Псковская область, 5 июля 2017, 14:16 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области задержан 27-летний мужчина, который подозревается в избиении врача скорой помощи. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, по этому факту возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ («Побои»).«В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, вечером 2 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений города Великие Луки, где обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего мужчину с телесными повреждениями. Медики приняли решение отвезти его в больницу, по пути в которую мужчина умышленно, из хулиганских побуждений нанёс старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина скорой помощи была остановлена, пациент выбежал вслед за врачом и ударил женщину второй раз ногой в область груди. Врач получила телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку по факту избиения врача скорой помощи следователи начали 4 июля, после публикации о происшествии в СМИ.
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