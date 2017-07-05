В ходе спецоперации в Брюсселе обнаружен целый арсенал оружия

Брюссель, , 14:01 — REGNUM

Несколько человек оказались под стражей, а также обнаружен целый арсенал оружия в результате спецоперации, проведенной правоохранительными органами Бельгии в коммуне Андерлехт, относящейся к Брюссельскому столичному региону, сообщает RTBF.

Всего для дачи показаний было привлечено четыре человека, они входили в круг так называемой группы Kamikazes Riders, ряд членов которой был в прошлом году приговорен к тюремным срокам за террористическую деятельность. По данным, полученным от прокуратуры, суд в течение дня выдаст санкцию на их арест.

Также в ходе спецоперации был изъят целый арсенал оружия и боеприпасов, в частности, автоматы Калашникова, патроны, а также пуленепробиваемые жилеты.

Обыски, осуществленные в ночь с 4 на 5 июля, проводились по шести адресам — в двух гаражах и четырех жилых помещениях.

Правоохранительные органы указывают на то, что найденный арсенал мог принадлежать боевикам, устроившим серию терактов бельгийской столице 22 марта 2016 года.