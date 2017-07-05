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Песков о передаче США плана по КНДР: «Насколько я знаю, нет»

Политика

4 июля министерства иностранных дел России и Китая призвали руководство Северной Кореи ввести мораторий на ядерные испытания и пуски баллистических ракет

Песков о передаче США плана по КНДР: «Насколько я знаю, нет»
medialeaks.ru
Дмитрий Сергеевич Песков

Москва, 5 июля 2017, 13:48 — REGNUM  Руководству США пока не был представлен мирный план России и Китая по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил в среду, 5 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля министерства иностранных дел России и Китая призвали руководство Северной Кореи ввести мораторий на ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а США, Японию и Южную Корею воздержаться от учений вблизи с КНДР.

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Ядерная программа Северной Кореи