Москва, , 03:56 — REGNUM Даже приведенное в относительный порядок дорожное покрытие может создать немало проблем. Ремонт дорог способен иметь свою оборотную сторону, если дорога, о которой идет речь, находится на Украине. Как такое может быть, рассказывает в своей статье Восточно-европейская редакция ИА REGNUM .

Речь идет о дороге, проложенной в морской торговый порт города Одессы. Поскольку этот порт на данный момент крупнейший и основной на Украине, по крайней мере, в части контейнерных перевозок, то бесконечный поток фур, идущих на большой скорости, стал причиной разрушения близлежащих жилых зданий и хозяйственных построек одесситов. Пока трасса не была отремонтирована, все было хорошо, такого мнения, вероятно, придерживаются местные жители, воспользовавшиеся традиционным украинским средством борьбы — перекрытием трассы.

Однако же ремонт дорог продолжается, и, по словам, премьера Владимира Гройсмана, уже через несколько лет дороги перестанут быть проблемой. Правда, не все, а только те, которые остались на попечении центральной власти, то есть 50 из 170 тыс. км, но это политик оставил за скобками. Обнадеживающие обещания делает и министр финансов Александр Данилюк, сообщающий о заложенных в бюджет на 2018−2020 гг. 150 миллиардах гривен на дороги. Будут использоваться и другие технологии, о чем сообщает министр инфраструктуры Владимир Омелян, который сообщает, что практика строительства дорог с бетонным покрытием будет распространяться на все автомагистрали государственного значения, так как асфальтовое покрытие столь высоких нагрузок (по весу и по температуре, особенно летом) не выдерживает.

Что происходит с другими объектами инфраструктуры Украины, включая железные дороги и аэропорты, читайте в статье: «Белоруссия вместо Украины»: обзор

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