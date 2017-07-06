«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Американо-китайские отношения, формируемые в современности, все более приобретают характер «Большой двойки». Существует ли опасность оттеснения всех прочих стран от стратегических решений мировой политики, осуществляемой двумя лидерами, рассуждает в своей статье обозреватель Саркис Цатурян.

Встреча в Вашингтоне, состоявшаяся 21 июня, между представителями госсовета КНР и госсекретарем США, выявила ряд стратегических договоренностей. Важных для понимания современной ситуации, которая складывается вокруг КНР, и северо-корейской проблемы. Было принято решение о сохранении мира и стабильности в Южно-Китайском море, означающее собой отход Вашингтона от силового способа решения проблемы с передачей полноты стратегической инициативы Китаю.

Примерно так же можно характеризовать и готовность борьбы с ядерной программой Северной Кореи, которая декларирована на этой встрече.

Эти и другие стратегические решения уже через двое суток отразились в большей инициативности, проявленной министром иностранных дел Китая в западном направлении развития. Укрепив свое положение на восточных рубежах, Китай перешел к политике оказания большего влияния на афгано-пакистанском направлении, гарантирующем ему безопасность от действий исламистов как в своих западных пределах, так и на трассе планируемого «Шелкового пути».

Читайте подробности в статье: США и Китай готовят раздел Средней Азии на сферы влияния

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