Washington Post: Как бы ни было «противно», с Россией надо сотрудничать

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Каким неприятным для США ни было взаимодействие с Россией, оно необходимо для снижения напряженности в и без того взрывоопасной ситуации в Сирии, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Автор подчеркивает, что когда президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, главам двух государств стоит иметь перед глазами знаки отличия Демократических сил Сирии (ДСС), которые представляют собой карту САР, поделенную рекой Евфрат на две части. Именно по этой реке и пролегла неформальная линия «деконфликтизации» между поддерживаемым Россией «режимом» к западу от реки и поддерживаемыми США ДСС на востоке.

Соглашение о таком разграничении зон в Сирии, достигнутое с Москвой, является многообещающим событием, позволяющим США и их союзникам очистить от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их столицу — сирийский город Ракка, в то время как официальный Дамаск будет освобождать город Дейр-эз-Зор. Благодаря этой линии воюющие стороны будут заняты уничтожением боевиков, а не стычками друг с другом.

Поэтому на саммите «Большой двадцатки» Путин и Трамп должны обсудить, является ли недавнее соглашение о линии разграничения моделью для более широкого сотрудничества между США и Россией в Сирии, целью которого будет ликвидация террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стабилизация разрушенной и разделенной страны, а также определение ее политического будущего.

И тут могут возникнуть сложности, поскольку российско-американское сотрудничество, полагает автор, станет легитимизацией «российского режима», который «вторгся на Украину и вмешался в выборы в США и стран ЕС», более того, из-за того, что Москва стала активным участником сирийского конфликта. Само имя Путина нынче словно яд для Конгресса и СМИ США, и целая волна критики обрушивается на Трампа даже за одну мысль о том, чтобы идти на компромисс.

В этих негативных условиях существует лишь один позитивный момент: взаимодействие с Россией может быть единственным способом сократить уровень насилия в Сирии и создать фундамент для более спокойного и децентрализованного государства, которое со временем оправится от этой трагической войны. В частности, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон и глава Минобороны США Джеймс Мэттис, по некоторым данным, выступают за то, чтобы рассмотреть возможность работы с Москвой.

«Мы видим в этом потенциал, — отметил 4 июля один из чиновников дипломатического ведомства США. — Пока Россия работает с нами в этом направлении серьезным образом».

Тем не менее ряд враждебно настроенных сотрудников Совета национальной безопасности и членов Конгресса США придерживается иных взглядов. Они утверждают, что взаимодействие с Россией усиливает ее союзников, таких как Иран и сирийский «режим», а также дает им зеленый свет при определении их будущей роли в Сирии.

Наиболее крайне настроенные представители этого крыла подчеркивают, что США должны осуществить вооруженную операцию, чтобы не дать Ирану и союзным ему шиитским формированием создать коридор через юго-восток Сирии, чтобы связать исламскую республику с Ливаном. Они не учитывают два момента. Во-первых, у Ирана уже есть такой коридор, что не останавливает США или Израиль от пресечения с помощью авиаударов поставок оружия. Во-вторых, удар по шиитским формированиям может втянуть США в долгую и затратную войну, которая может распространиться на весь Ближний Восток.

О создании нынешней линии разграничения, пролегающей по реке Евфрат, российская сторона заявляла еще 18 месяцев назад, однако соглашение так и не было формализовано, из-за чего страны были вынуждены действовать по обстоятельствам. Кризисная ситуация возникла в июне, когда авиация США сбила сирийский бомбардировщик Су-22. В результате этого российская сторона объявила о приостановке всех контактов, и «на протяжении нескольких часов ситуация была довольно страшная», как вспоминает один чиновник США. Тем не менее после этого Москва восстановила контакты, и к концу июня обе страны договорились об официальной зоне разграничения, пролегающей по реке Евфрат.

Благодаря подобным мерам сотрудничества удалось снизить напряженность за последние несколько недель на юго-западе Сирии. Там переговоры поддерживались Израилем и Иорданией, что также может быть фундаментом для деэскалации.

Таким образом, хотя взаимодействие с Россией — вещь довольно неприятная, если учесть прошлые действия Москвы, однако попытки отстранить Москву от процесса приведут к обострению и без того взрывоопасной ситуации, ухудшив ситуацию для всех сторон.