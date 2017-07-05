Глава МИД Германии: Политика Катара выглядит убедительной

Берлин, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар высоко оценил позицию Катара в дипломатическом конфликте с соседними странами в ходе своего визита в Доху 4 июля, пишет Der Spiegel.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия и ее союзники ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив страну в пособничестве террористам.

Чтобы разрешить дипломатический кризис, они выдвинули Катару ультиматум, включающий выполнение 13 жестких требований в течение десяти дней.

Одними из ключевых требований являются разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие телекомпании Аль-Джазиры, а также прекращение военного сотрудничества с Турцией.

По истечении десяти дней Катар не выполнил ни одного требования. Поэтому четыре арабских страны решили продлить срок ультиматума на 48 часов. В ночь с 4 на 5 июля продление ультиматума закончилось.

Доха отказывается от всех обвинений и не собирается ничего выполнять, дополняет издание, ссылаясь на слова министра иностранных дел Катара. После встречи с Зигмаром глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявил, что требования четырех стран «абсолютно нереалистичны».

Немецкий министр, в свою очередь, высоко оценил «сдержанность» своего коллеги и отметил, что политика Катара выглядит «убедительной».

"Катар не пытается что-либо спровоцировать, не вводит ответные меры и с самого начала дипломатического кризиса призывает все стороны к диалогу», — поясняет Зигмар.

Ранее министр иностранных дел Германии посетил в Саудовскую Аравию и в ходе своего визита предложил заключить всем странам персидского залива международное соглашение по борьбе с терроризмом.

По его словам, это — лучшее решение нынешнего конфликта, потому что «общая цель посадит конфликтующие стороны за стол переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, Зигмар подчеркнул, что «Берлин не будет вставать на чью-либо сторону, но Германия заинтересована в разрешении конфликта, так как это касается ее национальных интересов».

К тому же, по словам министра, в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напряженность в регионе «абсолютно не нужна».

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