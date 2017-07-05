Киев — Варшаве о Бандере: Кто герои, решаем сами

Киев, , 08:12 — REGNUM Высказывания министра иностранных дел Польши о невозможности вступления Украины в Евросоюз из-за восхваления Бандеры требуют объяснений со стороны официальной Варшавы. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

По мнению дипломата, заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковского несвоевременны, недружелюбны и вредны для отношений между Киевой и Варшавой. За ними обязательно должна последовать реакция украинского внешнеполитического ведомства.

«Без всякого сомнения, такие слова требуют реакции украинского МИД, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить объяснения, или же наш посол посетит министерство и потребует соответствующих объяснений», — отметил Лубкивский.

Лубкивский добавил также, что слова Ващиковского являются недружественным жестом в сторону Украины и вмешательством в ее внутренние дела. Вместе с тем, по словам дипломата, Украина вступит в ЕС еще не скоро, к тому моменту ситуация будет иной и сменится еще «не один Ващиковский».

«Мы сами будем решать, кто наши герои», — подчеркнул Лубкивский.

Напомним, глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил о том, что путь для Украины в Евросоюз закрыт, пока там продолжают восхвалять нациста Степана Бандеру.

«Посыл Варшавы очень четкий. С Бандерой в Европу не попадете», — подчеркнул министр.

Заявление Ващиковского в адрес Украины не является первым в своем роде. Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о том, что Украина не войдет в ЕС, если будет продолжать создание культа Бандеры. Он отметил, что Киев годами формирует культ вокруг фигур, ответственных за геноцид поляков.

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