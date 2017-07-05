Сегодня в Минске начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Минск, , 08:37 — REGNUM 5 июля начинает работу 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Минске, сообщает БЕЛТА.

Согласно сообщению, темой сессии станет «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». На форуме будут присутствовать порядка 700 делегатов из около 60 стран.

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Делегаты обсудят вопросы в следующих областях: политика и безопасность, экономика, наука, технологии и окружающая среда, демократия, права человека и гуманитарные проблемы.

По итогам сессии будет представлена резолюция — Минская декларация, в которую будут включены рекомендации для «национальных правительств, парламентов и международного сообщества» о том, как себя вести в случае «актуальных вызовов и угроз».

Помимо этого, делегаты затронут тему контртеррористической борьбы, миграции, межрелигиозной вражды и другие.

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Сессия продлится до 9 июля.

Напомним, ПА ОБСЕ была основана в апреле 1991 года в Испании. На данный момент в ассамблею входят 57 стран. Летняя сессия — основной форум ассамблеи, на котором принимаются декларации и резолюции.

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