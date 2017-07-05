Ярошенко: письмо к Трампу — последний шанс вернуться в Россию в здравом уме

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Письмо, написанное осужденным в США российским летчиком Константином Ярошенко американскому президенту Дональду Трампу, — это последний шанс «вернуться в Россию в здравом уме». Об этом Ярошенко сообщил в интервью газете «Известия».

В своем письме, которое летчик передал американскому президенту через российское посольство в Вашингтоне, Ярошенко объяснил, что содержание его в тюрьме вдали от семьи для него очень тягостно. Очень мешает и языковой барьер. Самым тяжелым для него является разлука с близкими.

«Маму я уже не увижу никогда. Она умерла 7 мая 2017 года, так и не дождавшись встречи со мной, — написал он. — Перенести потерю, находясь так далеко, невыносимо тяжело. Держусь только мыслями о жене и дочке. Если я умру в тюрьме, они не вынесут такого удара».

Ярошенко напомнил, что российский президент Владимир Путин из гуманных соображений вернул в США американских граждан Петера Уликокса и Кевина Доуса. Другой же гражданин США — Отто Вармбиер, осужденный в Северной Корее, не дожил до встречи с родными, поскольку его вернули домой слишком поздно.

«Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России», — написал летчик.

Отметим, что к Трампу с просьбой обратились Виктория и Екатерина Ярошенко — жена и дочь летчика.

«Если президент США помилует Костю, то он помилует всю нашу семью», — сказала женщина.

Как отметила Виктория, если бы Ярошенко вернули в Россию, это помогло бы налаживанию российско-американских отношений.

Напомним, Ярошенко был арестован американскими спецслужбами в мае 2010 года в Либерии. Поводом к аресту стали якобы полученные агентами Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.

В сентябре 2011 года российского гражданина осудили на 20 лет лишения свободы. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре вынесенного приговора.

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