ФРГ: «Брак для всех» повлиял на популярность партий среди избирателей

Берлин, , 08:01 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) улучшила свои показатели в еженедельном опросе избирателей, пишет 5 июля Berliner Morgenpost.

По данным социологического опроса, проведённого исследовательским институтом Forsa, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает отставать от Союза ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социалистический союз), но разрыв становится меньше.

Разница между ними составила 15,2%, хотя неделю назад была 17%: 38,7% респондентов проголосовали за Союз ХДС/ХСС, 25,2% — за СДПГ.

Отметим, что Союз ХДС/ХСС потерял почти 2%. Эксперты связывают данные показатели с принятием закона о легализации однополых браков: они выступали против принятия данного закона, а то время как социал-демократы выступали «за».

В марте 2017 года социал-демократов отделял от Союза ХДС/ХСС всего один процент (33% против 32%). Левая партия с 9,2% незначительно улучшила свои показатели, партия Зеленых потеряла около 2%, заняв отметку «6,9%».

За Свободную партию Германии (СДП) отдали свой голос 8% респондентов. Показатели партии «Альтернатива для Германии» остаются относительно неизменными: за нее проголосовали 7,5% респондентов.

Напомним, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.