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Гаити планирует воссоздать армию

Политика

Вооруженные силы страны будут насчитывать менее 500 человек

Гаити планирует воссоздать армию
Nobunaga24
Войска США в Гаити. 1994

Порт-о-Пренс, 5 июля 2017, 07:33 — REGNUM  Правительство Гаити начнет набор небольшого количества людей для воссоздания армии, сообщает 5 июля Reuters.

Критики данного решения сомневаются в его целесообразности, так как армия в прошлом была источником государственных переворотов.

Власти рассчитывают рекрутировать чуть менее 500 солдат, которые будут заняты в основном устранением последствий стихийных бедствий, а также контролем границ и пресечением контрабанды.

«Я планировал набрать 500 военнослужащих, но сейчас, в связи с проблемами бюджета, мы вынуждены сократить это число», — заявил министр обороны Гаити Херве Денис.

Голосование по вопросу необходимости воссоздания армии на Гаити ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, бывший президент Гаити Жан-Бертран Аристид, после того, как при поддержке вооруженных сил США совершил государственный переворот, отменил в 1995 году армию. Последующие лидеры страны пытались ее воссоздать, однако из-за скромного бюджета страны прежде это было сделать невозможно.

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Вооруженные силы стран Латинской Америки