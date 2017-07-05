Среда, 5 Июля 2017 года
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В Каире прошло совещание руководителей разведок ряда арабских стран

Политика

4 июля власти Катара при посредничестве Кувейта передали Саудовской Аравии, ОАЭ, Египту и Бахрейну свой ответ на ультиматум, выдвинутый ранее группой арабских стран

Каир, 5 июля 2017, 07:29 — REGNUM  Руководители разведок Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна провели встречу в Каире. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

«На встрече обсуждался Катар и его связи с террористическими группировками», — говорится в сообщении.

Более подробной информации о встрече представителей разведывательного сообщества пока нет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 июля власти Катара при посредничестве Кувейта передали Саудовской Аравии, ОАЭ, Египту и Бахрейну свой ответ на ультиматум, выдвинутый ранее группой арабских стран.

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