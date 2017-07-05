‍В Италии фермер «нарисовал» портрет Путина величиной в поле

Верона, Италия, , 07:20 — REGNUM Изображение российского президента Владимира Путина создал фермер Дарио Гамбарин на поле недалеко от Вероны (Италия), сообщает Associated Press (АР).

Портрет был нарисован на земле с использованием трактора. Чтобы увидеть изображение целиком, нужно подняться на большую высоту.

Ширина изображения 135 метров. Рядом с портретом сделаны надписи «G20 2017» и «ПУТИН».

Отмечается, что итальянец смог нарисовать портрет, мастерски владея трактором и имея хороший глазомер.

По данным АР, портрет Путина — не первое произведение Гамбарина. В ходе президентских выборов 2016 года он использовал свое поле для создания портретов главных претендентов на пост президента США.

Напомним, 12-й саммит G20 открывается в Гамбурге 6 июля 2017 года и продлится до 7 июля. Российский президент примет в мероприятии участие, как и другие главы государств — членов «Группы 20». Италию на саммите представит премьер-министр Паоло Джентилони.

Читайте также: G20: Все участники и гости саммита

А также: В Мексике портрет Трампа появится на туалетной бумаге