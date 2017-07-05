Киев не оценил заявление Варшавы о Бандере

Киев, , 07:17 — REGNUM Заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина не войдет «со Степаном Бандерой» в Европейский союз, вредят отношениям между Варшавой и Киевом. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в интервью телеканалу «112 Украина».

«Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений, — говорит Лубкивский. — Без всякого сомнения такие слова требуют реакции украинского МИД».

Чрезвычайный и полномочный посол Украины считает, что официальный Киев должен потребовать от властей Польши соответствующих объяснений.

При этом Лубкивский добавил, что до вступления Украины в Евросоюз еще очень далеко и политическая ситуация может измениться.

«К членству в ЕС Украины еще далеко, — говорит он. — Пройдет много времени, и, очевидно, изменится еще не один Ващиковский и ситуация будет меняться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля глава МИД Польши Витольд Ващиковский предупредил Киев о том, что Варшава может наложить вето на вступление Украины в ЕС, если на Украине продолжится восхваление нациста Степана Бандеры.

«С Бандерой в Европу не войдёте», — сказал тогда он.

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